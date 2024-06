Podcast



Vous rêvez d’avoir un beau jardin verdoyant et bien fleuri, mais malheureusement vous n’avez pas beaucoup de temps et d’énergie à lui consacrer… Bonne nouvelle, des solutions existent ! Comment aménager un jardin sans entretien ? Plantez des plantes vivaces, semez des légumes qui poussent tout seuls, remplacez les haies de jardin par des brise-vues, etc. Voici nos astuces pour avoir un beau jardin sans entretien !