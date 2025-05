Documentaire

Avec l’arrivée des beaux jours le mobilier de jardin est en plein boum. Exit la simple table et ses deux chaises, le mobilier outdoor est devenu le nouveau terrain de chasse des créateurs. Nouveaux matériaux, nouvelles couleurs, nouveau design font des terrasses et des jardins de nouveaux espaces de vie. Les grandes enseignes profitent de cet engouement et proposent toute une gamme de nouveaux produits. A découvrir… Mais attention faire le bon choix n’étant pas chose aisée, mieux vaut se renseigner et ne pas hésiter à lire des avis et des tests, surnotamment. Un documentaire d’Hubert Saint Béat.