Documentaire

Acheter une maison ou un appartement est un moment important dans une vie. C’est l’occasion de se projeter dans l’avenir, mais de nombreux problèmes entrent en jeux : problèmes d’argent, de crédit, manque de temps… Nous avons suivi le parcours de plusieurs familles qui sont à la recherche d’une maison. Julie et Hicham ne supportent plus de vivre à l’étroit dans leur petit studio parisien. Après plusieurs recherches, ils ont eu un coup de foudre pour un ancien locale à rénover. Pour réaliser leur rêve, ils doivent affronter la réalité. Leurs petits moyens financiers et la situation professionnelle d’Hicham ne facilitent pas les démarches de crédit auprès des banques. S’ils parviennent à devenir propriétaire, ce sera une étape dans leur vie de couple. Leurs enfants ayant pris leurs indépendances, Frédérique et Christian veulent vendre leur villa provençale pour une plus petite et une plus facile à entretenir. Francis, gardien d’immeuble parisien, souhaite acquérir son propre bien, une maison à la campagne. Malgré son maigre budget, il rêve de grands espaces. À Paris, les bonnes affaires se font très rares, la pénurie a fait exploser les prix. Par manque de temps, de nombreuses personnes font désormais appèlent à des spécialistes de l’immobilier, des chasseurs d’appart. Ce documentaire présente le parcours de ces familles avec leurs moments d’enthousiasme et de découragements.Réalisateur : Amélie Develay