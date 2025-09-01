Une maison pour le prix d’une baguette de pain ? La promesse parait trop belle pour être vraie ! Et pourtant, à Roubaix, dix-sept habitations ont été proposées au prix de 1 euro symbolique. Dans cette petite ville du Nord de la France, le dispositif étonne et détonne. Après Liverpool où ce concept a germé, Roubaix est la première ville française à prendre le pari. L’objectif est clair : redynamiser les quartiers désertés par les habitants et restaurer le bâti. Une politique qui permet à certains de concrétiser leur rêve de propriétaire. Et cette initiative de la ville de Roubaix est en train de faire école dans d’autres villes de France. Mais l’offre n’est pas sans contrepartie. Alors que cache-t-elle vraiment ? Les acheteurs sont-ils réellement gagnants ? À quel prix final deviennent-ils propriétaires ? Ce dispositif est-il efficace ?
Réalisateur : Larcade Florence, ROTA Emmanuelle