Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment éviter les pièges de l’isolation à 1€ ? Sur Internet, au téléphone, ou par courrier, nombreuses sont les entreprises qui vous proposent de réaliser des travaux d’isolation...

Article Préparer efficacement le sol avant d’installer une serre de jardin : les étapes clés Lorsque vous envisagez d’installer une serre de jardin, il est indispensable de porter une attention particulière à la préparation...

Article Quelles couleurs choisir pour une chambre apaisante ? La chambre est un lieu de repos et de régénération. Pour favoriser un sommeil réparateur et créer une atmosphère...

Article Améliorer votre espace extérieur grâce à la végétalisation Aménager un espace extérieur agréable et accueillant est un projet excitant qui peut transformer complètement votre jardin ou votre...

Documentaire Les secrets du salon Maison & Objets Avec Sophie, découvrez les tendances déco dans ce salon réservé aux professionnels ! Réalisateur : Sophie Ferjani

Documentaire Tous les secrets pour faire durer vos orchidées L’orchidée, star des fleurs, peut continuer à fleurir pendant des années ! Savez vous comment bien vous en occuper...

Documentaire Comment protéger ses plantes du froid Mahmed nous donne des conseils pour bien protéger nos plantes extérieures pendant l’hiver, pour qu’elles soient encore plus belles...

Documentaire Quelle plante pour quelle pièce ? Mahmed nous explique quelle plante convient le mieux à quelle pièce Réalisateur : Mahmed Kadri

Documentaire Arnaque : ils vivent dans un chantier ! Une famille s’est faite arnaquée par son promoteur et vit dans un véritable chantier depuis plusieurs années.

Documentaire Au secours, j’habite un lieu ultra touristique L’été arrive et des hordes de touristes s’apprêtent à déferler dans les hauts lieux du tourisme. La France est...

Documentaire Ikea, à l’assaut du bonheur À Pékin, ce jeune couple de « créatifs » dans la pub vient d’acheter son premier studio dans un immeuble neuf...

Documentaire Maison en solde ! Des soldes de maisons sont organisés dans ce village et les habitant espèrent y voir de nouvelles têtes.

Documentaire Crise : la galère des agents immobiliers La crise les frappe de plein fouet. Avec la flambée des prix, les professionnels de l’immobilier gagnaient très bien...

Documentaire Un squatteur dans ma maison Ils sont démunis face aux squatteurs qui occupent leur maison ou leur appartement. Dans Envoyé spécial, des propriétaires, comme...

Documentaire Syndics, attention aux arnaques En France, un copropriétaire sur deux n’est pas satisfait de son syndic. Les syndics coûtent-ils trop chers ? Comment...

Article Pergolas : un espace extérieur confortable et élégant La pergola, structure élégante et fonctionnelle, s’impose comme une solution idéale pour aménager un espace extérieur à la fois...

Documentaire Chantiers abandonnés : ils sont privés de leur maison Leur rêve s’est brisé en juin dernier avec l’annonce de la faillite de Maison Phénix. La liquidation du leader...

Article Comment choisir le panneau solaire portable idéal pour vos besoins énergétiques ? Les panneaux solaires portables sont une réelle solution pour ceux qui recherchent un système d’autonomie énergétique. Ces équipements se...

Article Comment installer une pompe à chaleur pour piscine ? L’installation d’une pompe à chaleur pour piscine est une excellente solution pour maintenir l’eau de votre piscine à une...