Avec un prix du mètre carré qui s’envole, difficile pour certains de déménager. Des entreprises proposent de louer de 1 à 50 m² pour stocker meubles et autres affaires.
Réalisateur : Marion Gay
Sur Internet, au téléphone, ou par courrier, nombreuses sont les entreprises qui vous proposent de réaliser des travaux d’isolation...
Lorsque vous envisagez d’installer une serre de jardin, il est indispensable de porter une attention particulière à la préparation...
La chambre est un lieu de repos et de régénération. Pour favoriser un sommeil réparateur et créer une atmosphère...
Aménager un espace extérieur agréable et accueillant est un projet excitant qui peut transformer complètement votre jardin ou votre...
Avec Sophie, découvrez les tendances déco dans ce salon réservé aux professionnels ! Réalisateur : Sophie Ferjani
L’orchidée, star des fleurs, peut continuer à fleurir pendant des années ! Savez vous comment bien vous en occuper...
Mahmed nous donne des conseils pour bien protéger nos plantes extérieures pendant l’hiver, pour qu’elles soient encore plus belles...
Mahmed nous explique quelle plante convient le mieux à quelle pièce Réalisateur : Mahmed Kadri
Une famille s’est faite arnaquée par son promoteur et vit dans un véritable chantier depuis plusieurs années.
L’été arrive et des hordes de touristes s’apprêtent à déferler dans les hauts lieux du tourisme. La France est...
À Pékin, ce jeune couple de « créatifs » dans la pub vient d’acheter son premier studio dans un immeuble neuf...
Des soldes de maisons sont organisés dans ce village et les habitant espèrent y voir de nouvelles têtes.
La crise les frappe de plein fouet. Avec la flambée des prix, les professionnels de l’immobilier gagnaient très bien...
Ils sont démunis face aux squatteurs qui occupent leur maison ou leur appartement. Dans Envoyé spécial, des propriétaires, comme...
En France, un copropriétaire sur deux n’est pas satisfait de son syndic. Les syndics coûtent-ils trop chers ? Comment...
La pergola, structure élégante et fonctionnelle, s’impose comme une solution idéale pour aménager un espace extérieur à la fois...
Leur rêve s’est brisé en juin dernier avec l’annonce de la faillite de Maison Phénix. La liquidation du leader...
Les panneaux solaires portables sont une réelle solution pour ceux qui recherchent un système d’autonomie énergétique. Ces équipements se...
L’installation d’une pompe à chaleur pour piscine est une excellente solution pour maintenir l’eau de votre piscine à une...
La pierre n’est pas à la mode dans les nouvelles constructions. Pourtant, certains amoureux de la pierre trouvent des...
