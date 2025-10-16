Lorsqu’il s’agit de réduire sa consommation de chauffage, l’objectif est de faire des économies d’énergie tout en maintenant un...
Lorsqu’un particulier prévoit de réaliser des travaux de construction ou d’importantes rénovations de son logement, il devient maître d’ouvrage...
Aménager son intérieur est devenu un véritable art de vivre, où chaque élément contribue à créer une atmosphère équilibrée,...
Les vices cachés des meubles haut de gamme
Les végétaux ont longtemps été appréciés pour leur capacité à embellir nos intérieurs, mais leur rôle ne se limite...
En novembre, les journées sont plus courtes, pourtant, il est hors de question de ne pas continuer de chouchouter...
Sur l’île d’Oléron, le chant du coq Maurice était au cœur d’une bataille judiciaire en 2019. Aujourd’hui, la loi...
L’isolation d’un bâtiment ne se résume pas à une simple question de confort : c’est un investissement durable qui...
Jardinage : un mot qui évoque immédiatement le plaisir du contact avec la nature, le doux parfum des fleurs...
Construire un puits dans son jardin est un projet ambitieux, mais gratifiant. Cela permet d’obtenir une source d’eau naturelle...
L’échange de maison pour les vacances, c’est connu. Mais échanger sa maison définitivement, ça l’est beaucoup moins ! Et...
Vivre près d’une voie ferrée présente un mélange singulier d’avantages et d’inconvénients qui interpelle souvent les potentiels acheteurs ou...
Le papier peint panoramique a fait un retour en force ces dernières années dans le monde de la décoration...
L’entrée de la maison reflète l’esprit du foyer qu’il faille toujours bien l’aménager avec les meilleures idées de décoration....
Construire sa maison : un rêve pour beaucoup… mais parfois un cauchemar bien réel. Des propriétaires font confiance à...
Out of the Blue dévoile la fondatrice & Directrice Créative. L’approche unique et créative de Tricia Guild se concentre...
Locataires aux abois, propriétaires excédés, huissiers qui traquent les mauvais payeurs : une guerre où tous les coups sont...
Marie est décoratrice d’intérieur. Sa mission : donner une seconde vie aux intérieurs. Camille est étudiant et souhaite avoir...
Le teck, ce bois noble et résistant, est un choix de prédilection pour le mobilier de jardin. Sa beauté...
Il est tout à fait possible de poser du papier peint sur un mur peint, mais certaines conditions doivent...
