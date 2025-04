Documentaire

Robinson, 5 ans, adore dessiner. Mais ce qu’il aime par-dessus tout, c’est offrir ses oeuvres à ses parents. Si Frédéric et Nathalie sont sincèrement gaga des dessins de leurs fils, comme tous les parents ils ne savent plus quoi faire de toutes ces oeuvres qui s’entassent au fil du temps. C’est pour ça que de plus en plus de sites internet proposent de les imprimer sur des supports en tout genre. Un documentaire de Béatrice Ronté-Cassard.