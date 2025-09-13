Documentaire

Pour lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi aider les Français à réduire leur facture de chauffage, le président Macron s’est engagé : 700 000 logements seront rénovés chaque année pendant cinq ans. Mais quelle est la réalité derrière ces belles promesses ?

La révolution énergétique de l’habitat français est-elle vraiment en route ? Enquête sur les aides publiques accordées aux consommateurs pour isoler et mieux chauffer leurs logements, et notamment sur le dispositif « MaPrimRénov' », l’une des mesures phares du gouvernement.

Grâce à un dispositif de caméras cachées installé dans une passoire thermique, gros plan sur plusieurs entreprises du secteur, pourtant dotées du fameux label RGE, délivré par les pouvoirs publics.