La beauté réside dans l’oeil de celui qui regarde. Cette citation d’Oscar Wilde prend tout son sens lorsque l’on évoque l’art de la décoration intérieure. Choisir un tableau pour sublimer un espace de vie ou de travail peut sembler être un simple choix esthétique, mais c’est en réalité bien plus que cela. Le tableau idéal peut transformer une pièce fade en un espace vibrant et accueillant ; il peut apporter une touche de texture et de couleur qui donne vie à votre décoration.

Cependant, comment parvenir à choisir le tableau idéal pour votre maison ?

Comprendre son propre style

Le choix de l’art qui orne les murs de votre maison est intrinsèquement lié à votre personnalité et à votre style. Chacun a son propre goût en matière d’art : abstrait, contemporain, impressionniste, réaliste. La première étape pour choisir le tableau idéal est de comprendre et d’identifier vos goûts personnels en matière d’art.

Parfois, il peut être utile de parcourir des galeries d’art, des magasins de décoration ou simplement de consulter des magazines de décoration pour avoir une idée de ce qui vous parle. Une astuce pour mieux cerner vos préférences est de prendre en note les œuvres qui vous attirent lors de vos différentes explorations.

Au fil du temps, vous pourrez déceler une tendance ou un thème commun qui vous permettra de mieux comprendre ce qui vous plaît réellement et de cibler vos recherches.

Connaître l’importance de la couleur

L’impact de la couleur d’un tableau sur l’ambiance générale d’une pièce est souvent sous-estimé.

Les teintes chaudes comme le rouge, l’orange ou le jaune peuvent injecter une dose d’énergie et de chaleur dans un espace, tandis que les teintes froides comme le bleu, le vert ou le violet ont la capacité de créer une atmosphère apaisante et relaxante. Lors du choix d’un tableau, il est donc essentiel de prendre en compte le rôle des couleurs.

Si le tableau est destiné à une pièce où l’on se repose, comme une chambre, il serait plus judicieux d’opter pour des nuances douces et apaisantes. En revanche, pour une pièce de vie comme le salon, les couleurs vives seront plus appropriées.

Tenir compte de la taille du tableau

La taille du tableau que vous choisissez peut faire ou défaire l’esthétique générale de votre espace. Un tableau trop petit risque de se perdre sur un grand mur, tandis qu’un tableau trop grand peut écraser une pièce et lui donner une sensation d’encombrement.

Il faut donc veiller à choisir un tableau proportionné à l’espace que vous voulez décorer. Une règle qui peut aider est que le tableau ne doit pas occuper plus des deux tiers du mur sur lequel il est accroché. Il faut également prendre en compte le mobilier présent devant le mur – par exemple, si vous voulez accrocher un tableau au-dessus d’un canapé, la taille du tableau doit être proportionnée à celle du canapé.

Savoir où positionner le tableau

Un autre facteur à prendre en compte lors du choix d’un tableau est l’endroit où vous prévoyez de le positionner. Le positionnement d’un tableau peut avoir un impact sur la perception de l’œuvre d’art et du mur sur lequel elle est suspendue.

Par exemple, positionner un tableau haut sur un mur peut donner une impression de hauteur à la pièce, tandis qu’un tableau positionné trop bas peut faire paraître le plafond plus bas. Le traditionnellement conseillé est de placer le centre du tableau à hauteur des yeux pour une vision optimale.

Bien comprendre le message du tableau

Un tableau n’est pas qu’une simple décoration. C’est aussi une forme d’expression artistique qui porte en lui un message. Lorsque vous choisissez un tableau, il est donc pertinent de comprendre le message que l’artiste a voulu communiquer à travers son œuvre.

Cela peut enrichir votre expérience de l’art et vous aider à choisir un tableau qui résonnera avec vous et votre espace. Le message peut être lié au thème de l’œuvre, à la forme ou aux couleurs utilisées par l’artiste, ou encore à ce que ces éléments évoquent en vous.

Être au fait des astuces pour l’éclairage

L’éclairage joue un rôle important dans la mise en valeur d’un tableau. Selon le degré de lumière que reçoit l’œuvre, les couleurs peuvent paraître plus sombres ou plus vives.

Ainsi, si votre pièce est généralement bien éclairée, optez pour un tableau avec des couleurs vives pour qu’elles ne se fanent pas avec la lumière. Si au contraire, votre pièce est peu éclairée, un tableau avec des teintes plus sombres peut contribuer à créer une atmosphère chaleureuse et cosy.

Conclusion

Choisir le tableau idéal pour son intérieur peut paraître complexe, mais avec une approche minutieuse et réfléchie, et en prenant en compte les facteurs présentés ici, il est tout à fait possible de trouver l’œuvre qui sublimera votre espace.

En définitive, le tableau parfait est celui qui s’accorde le mieux à vos goûts personnels, à l’ambiance que vous cherchez à créer, à l’espace disponible, et qui enfin, vous parle et vous raconte une histoire, peu importe qu’elle soit subtile ou évidente. Et rien ne doit être gravé dans le marbre : si vos goûts évoluent, si vous réaménagez ou redécorez, votre tableau pourra bien sûr être changé pour mieux correspondre à votre nouvel environnement.

Pour finir, souvenez-vous de cette citation du designer d’intérieur Bunny Williams : « Si vous aimez quelque chose, cela fonctionnera. C’est la seule vraie règle en décoration. ».