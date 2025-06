Documentaire

Adulé dans les années 60 et 70 pour ses couleurs pop, puis délaissé car réputé néfaste pour l’environnement, le plastique a véritablement réinvesti nos intérieurs depuis une dizaine d’années : il est plus léger, plus résistant, plus design et plus durable et son prix reste très abordable. On le retrouve absolument partout, de la chambre au salon en passant par la salle à manger, rien n’échappe à la folie du plastique. Retour sur un matériau qui a définitivement gagné ses titres de noblesse. Un documentaire de Noémie Dauga.