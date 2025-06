Documentaire

C’est l’un des outils qui se vend le plus en France : la tondeuse. Chaque année, il s’en écoule pour 500 millions d’euros dans l’Hexagone… soit près de 800 000 pièces ! Et chaque été, les fabricants n’ont que quelques semaines pour convaincre les millions de jardiniers d’acheter leur article. Un énorme marché pour lesquelles des dizaines de marques se livrent à une concurrence impitoyable ! Honda, Uqsvarna, Stiehl ou Wolf : des enseignes qui misent tout sur leurs nouveautés. Pourtant, depuis quelques années, les prix des tondeuses ont sérieusement baissé : car à côté des modèles de grandes marques, on trouve désormais dans les grandes surfaces des tondeuses beaucoup moins chères : moins de 40 euros pour un modèle électrique ! Alors, comment les marques s’affrontent sur ce marché ? Et que penser de ces nouveaux produits toujours moins chers ? La guerre des tondeuses aura bien lieu…

Un documentaire de Matthieu Fauroux.