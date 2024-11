Documentaire

Des enseignes qui mettent le bazar sur le marché de la maison. Après le hollandais HEMA, deux petits nouveaux débarquent en provenance du Danemark, Flying Tiger et Sostrene Grene. Deux concurrents sur un même créneau, tout pour la maison, à petits prix.

Les deux petits Danois partent à l’attaque de nos centres-villes et renouvellent complètement le low-cost en inventant le « discount fun » et le « discount chic ».

Quelles sont leurs méthodes pour sortir des produits design à petits prix ? Quelles sont leurs ficelles pour nous faire acheter toujours plus de babioles ? Et jusqu’où ces marques danoises comptent-elles s’imposer ?

Réalisateur : Patricia LECHEVALLIER