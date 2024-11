Podcast



Le temps est de plus en plus froid, mais rien ne saurait vous détourner des joies du jardinage ! Que faire au jardin et au potager en décembre ? C’est le mois idéal pour récolter les légumes d’hiver, retirer la mousse des arbres ou encore étaler de la cendre de cheminée sur la pelouse. On vous dévoile tous les indispensables au jardin et au potager pour le mois de décembre !