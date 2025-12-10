Documentaire

Plus qu’une mode, le jardinage est une passion française. Les chiffres le rappellent : 7 Français sur 10 possèdent un petit bout de vert chez eux, qu’ils cultivent avec amour. Un engouement qui ne se dément pas, au fil des années.

Trois amoureux de jardins ont poussé cette passion française jusqu’à en faire un…art ! Fleurs, arbres, plantes. Dans ce domaine, la créativité peut être sans limite. Nous vous emmenons aux côtés de ces jardiniers de l’excellence qui ont su repousser toujours plus loin les limites de la nature !

La passion de Delphine pour le jardin s’est révélée sur le tard. Il y a quelques années, elle hérite avec son frère Pierre de la propriété de ses parents, à Gerberoy, dans l’Oise. Le lieu abrite un trésor : de majestueux ifs centenaires, sculptés par des générations de jardiniers avant elle. Delphine se met alors en tête de valoriser ce patrimoine exceptionnel : “il y aurait eu 10 familles qui se seraient succédées dans cette maison, et elles ont toutes continué à tailler ces ifs. Ce n’est pas une mince affaire parce que c’est beaucoup d’heures de travail“. L’an dernier, elle ouvre « Le Jardin des Ifs » au public. Ce printemps, son objectif est bien plus ambitieux : obtenir le label “Jardin remarquable”, la plus haute distinction en matière de jardins. Nous la suivrons tout au long de cette aventure.

Nous serons également aux côtés de Laure, paysagiste. Elle attaque la deuxième année du “chantier de sa vie”: la restauration complète sur dix ans du parc du château d’Ancy-le-Franc, en Bourgogne. Dans les six mois qui viennent, elle doit implanter sur ce qui n’est encore qu’une clairière un immense parterre de fleurs, juste en face du château. Tout doit être prêt pour l’été, et l’ouverture au public de ce jardin exceptionnel. Mais Laure va devoir composer avec des conditions météorologiques dificiles : “Je ne sais pas si cette année, il y aura beaucoup de fleurs, à cause de la canicule“.

Enfin, nous suivrons Bénédicte et Michel, des passionnés d’horticulture, à la tête de la plus grande collection d’agrumes du monde, avec près de 800 variétés. Ils sont sur les traces d’un citron qui manque toujours à leur plantation. Ensemble, ils vont aller le chercher dans le nord du Vietnam. Leur objectif, le ramener chez eux, et le faire découvrir à un grand chef français, pour qu’il puisse l’utiliser dans sa cuisine. “On a une certaine appréhension, et puis aussi de l’espoir que ce que l’on fait soit approuvée par le chef, qu’il nous dise que cela va lui être utile“.

Le temps d’une saison, des frimas de l’hiver aux beaux-jours, ces passionnés nous ont ouvert les portes de leurs jardins de l’excellence.