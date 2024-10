Documentaire



Face à la flambée des prix de l’immobilier ces dernières années, vaut-il mieux acheter ou louer sa résidence principale ? Faut-il acheter plus petit pour être en centre-ville ou plus grand mais en périphérie ? Et si le meilleur compromis pour économiser était de faire construire sa maison ? Un achat immobilier n’est intéressant que si l’on y demeure plusieurs années pour amortir les frais d’acquisition. Et d’une ville à l’autre, cette durée d’amortissement peut varier du simple au double en fonction du marché immobilier local. Pourtant, la pierre reste dans l’esprit de chacun une valeur sûre et une bonne manière de se constituer un patrimoine.

Réalisateur : CAHOUR Guillaume, Arnal Guillaume, Didier Olivier