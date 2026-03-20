Alors dans l’univers de la maison, l’une des pièces qui intéressent le plus les français ne se trouvent pas à l’intérieur, mais à l’extérieur. Il faut savoir que la plupart des français ont un jardin, une terrasse ou un balcon. Selon une étude, cet espace extérieur est la deuxième pièce préférée des français derrière le salon et devant la cuisine. Bien évidemment, les fabricants de mobilier de jardin ne restent pas insensibles à cet engouement et actuellement dans ce domaine, les tendances évoluent énormément. Après avoir connu le boom des meubles en plastique blancs ou en tek, on assiste aujourd’hui à la mode de la résine tressée, très déco et moins cher que le bois et surtout pratique à l’usage. D’où vient cette mode ?