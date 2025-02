Article

Vous envisagez peut-être d’apporter une touche de modernité à votre salle de bain en optant pour le béton ciré. Ce revêtement au style brut et authentique séduit de plus en plus pour son esthétique industrielle.

Cependant, le béton ciré présente certains inconvénients : difficultés de pose, coûts élevés… Heureusement, de nombreuses alternatives existent pour obtenir un rendu similaire tout en contournant ces écueils.

Nous allons justement vous présenter les alternatives les plus intéressantes au béton ciré, que ce soit pour le sol ou les murs de votre salle de bain. Des solutions esthétiques, pratiques et abordables !

Pour le sol : modernité et résistance

Commençons par les alternatives possibles pour revêtir le sol de cette pièce humide qu’est la salle de bain.

Le carrelage effet béton ciré

Il s’agit probablement de la solution la plus plébiscitée pour remplacer le béton ciré au sol. Et pour cause : le carrelage effet béton allie design moderne et excellente résistance à l’eau !

On apprécie tout particulièrement :

Son large choix de coloris et de finitions (mate, satinée…)

et de finitions (mate, satinée…) Sa facilité d’entretien . Un coup de serpillière et le tour est joué !

. Un coup de serpillière et le tour est joué ! Sa pose aisée pour les professionnels, contrairement au béton ciré

Bref, c’est une valeur sûre pour une salle de bain au style contemporain assumé.

La résine effet béton

Autre alternative de choix : la résine. Appliquée sur le carrelage existant, elle mime à la perfection les irrégularités du béton.

Parmi ses atouts :

Finitions possibles en effet béton lisse, béton ciré ou béton brut

Entretien facile : il suffit de nettoyer la résine à l’eau savonneuse

Bonne résistance dans les pièces humides

Attention toutefois : les résines sont glissantes de base. Optez donc pour une finition antidérapante, indispensable dans une salle de bain.

La pierre naturelle

Pour les amateurs de matières brutes, la pierre naturelle se révèle une alternative de choix au béton ciré.

En pose collée ou autoportante, elle séduit par :

Son aspect minéral unique

Sa grande résistance à l’humidité

Sa facilité d’entretien

On peut notamment opter pour l’ardoise ou le grès cérame pour leur robustesse et leur esthétique minérale des plus tendances.

Pour les murs : textures et matières

Pour l’habillage mural, les alternatives au béton ciré ne manquent pas afin d’apporter cachet et caractère à votre salle de bain.

Le stuc vénitien

Cet enduit à base de chaux permet de créer des finitions avec reliefs qui imitent à merveille les effets du béton ciré. Appliqué en deux couches, il propose un large choix de nuances pour une touche minérale unique.

Parmi ses atouts :

Matériau naturel et écologique

Finitions esthétiques et authentiques

Grande liberté créative

De quoi apporter du style à votre salle de bain !

Les carreaux de ciment

Pour un style résolument contemporain, pourquoi ne pas miser sur les carreaux de ciment ?

Avec leurs teintes minérales, leurs dimensions généreuses et leurs reliefs graphiques, ils apportent une réelle signature déco à la pièce.

On apprécie :

Leur facilité de pose : il suffit de les coller sur le mur.

Leur entretien aisé au quotidien

Leur résistance à l’humidité

De quoi créer une salle de bain au caractère affirmé !

Le panneau mural de douche

Enfin, pour habiller élégamment votre douche, pourquoi ne pas opter pour un panneau mural en pierre composite ?

Alliant la pierre naturelle au ciment, il séduit par :

Son aspect minéral unique

Sa facilité de nettoyage

Sa résistance à l’humidité

Une valeur sûre pour sublimer votre douche avec style !

Un large choix d’alternatives

Comme vous le voyez, les alternatives au béton ciré ne manquent pas pour la salle de bain, que ce soit au niveau du sol ou des murs.

Carrelage, résine, pierre, stuc, carreaux… Vous avez désormais l’embarras du choix pour créer votre déco personnalisée alliant esthétisme et modernité !

