Article Les légumes faciles à cultiver dans votre potager Lorsque l’on pense à l’aménagement paysager, généralement, ce qui vient immédiatement à l’esprit, ce sont les fleurs aux multiples...

Article Comment arroser efficacement son jardin ? Arroser son jardin peut sembler une tâche simple, mais pour obtenir des plantes saines et un jardin florissant, il...

Article Les plantes : un bouclier naturel contre la pollution intérieure ? L’intégration de la nature au cœur de nos espaces de vie dépasse aujourd’hui la simple dimension esthétique pour devenir...

Documentaire Maison en solde ! Des soldes de maisons sont organisés dans ce village et les habitant espèrent y voir de nouvelles têtes.

Documentaire Foire de Paris d’automne, tout pour la maison ! C’est la petite sœur de la foire de Paris. Pendant 10 jours, la foire d’automne est le rendez-vous shopping...

Article Bois clair, chêne, bouleau : les matériaux stars des cuisines scandinaves Loin d’être une simple tendance éphémère propulsée par des chefs étoilés, la gastronomie venue du Nord incarne une philosophie...

Article Investisseurs immobiliers : comprendre la loi Malraux La loi Malraux est une mesure législative française spécialement conçue pour stimuler la restauration et la préservation de bâtiments...

Article Comment nettoyer vos toilettes de manière efficace ? Il est essentiel de choisir les bons produits pour nettoyer efficacement vos toilettes. Optez pour des nettoyants spécifiques pour...

Documentaire Un champignon détruit ma maison, ça tourne mal Phénomène peu connu mais terrible pour les propriétaires, la mérule est un champignon qui infecte et ronge les murs...

Documentaire Familles ruinées – Travaux abandonnés, arnaques aux panneaux solaires Rénover son appartement ou sa maison devrait être un projet de vie, mais pour beaucoup de Français, cela tourne...

Article Panneaux solaires : 10 signes d’alerte pour repérer une arnaque photovoltaïque L’engouement pour l’énergie solaire attire un nombre croissant de foyers français désireux de diminuer leur impact environnemental et leurs...

Article Démonter le coffre d’un volet roulant extérieur : étapes et conseils Démonter le coffre d’un volet roulant extérieur peut sembler compliqué aux premiers abords, mais c’est une compétence précieuse pour...

Article La contre-expertise assurance habitation : processus et enjeux L’assurance habitation joue un rôle fondamental dans la protection des propriétaires et des locataires contre une multitude de risques...

Article Métamorphoser et verdir un patio Transformer un espace extérieur en un véritable havre de paix et de verdure est un projet qui séduit un...

Documentaire Apprenez à faire votre compost Nourrissez votre jardin avec de bonnes épluchures, mais pas n’importe lesquelles. Conseils de Mahmed Un documentaire de Mahmed Kadri

Documentaire Des ménages qui déménagent Qui n’a jamais déménagé dans sa vie ? Qui n’a jamais expérimenté ce moment si particulier où l’on se...

Conférence Seniors & Habitat Dans cette vidéo, Frédéric Serrière présente une vision de l’habitat et les Seniors : la demande, les besoins, les...

Documentaire Une basse-cour à domicile ? C’est un moyen de se reconnecter avec la nature et d’avoir une nourriture saine à portée de main. De...