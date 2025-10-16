Documentaire

Laine de chanvre et couverture chauffante : Coco et Caro isolent leur logement et testent le « slow-heat ». Le chauffage est le principal poste de consommation de la plupart des ménages, d’autant que des millions de logements sont des passoires thermiques. La priorité de Corentin et Caroline : Isoler et ventiler leur appartement grâce au chanvre et à une VMC low-tech. Et quand vient l’hiver, c’est l’occasion d’expérimenter des astuces ‘’slow-heat’’ peu consommatrices d’énergie.

Convaincus qu’un mode de vie plus sain et écologique est possible, même en milieu urbain, l’ingénieur Corentin de Chatelperron et la designeuse Caroline Pultz se sont installés dans le Grand Paris, à Boulogne-Billancourt, pour prototyper un logement “low-tech” révolutionnaire et expérimenter pendant 4 mois, dans un appartement de 26m², une autre façon d’habiter nos villes. Dans un livre et la série documentaire L’appart du futur – Bienvenue dans la « Biosphère urbaine », ils partagent avec humour et engagement leurs tentatives et leurs réussites pour transformer leur logement urbain en laboratoire low-tech, durable et autonome, à partir d’innovations glanées autour du monde.

Série documentaire de Ronan Letoqueux et Christelle Granja (France, 2025) disponible jusqu’au 14/07/2028