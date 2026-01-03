Mon salon domine Central Park à 250 mètres de haut
Comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo ! En reconsidérant d’abord notre...
Isoler une sous-toiture constitue une étape fondamentale pour toute personne désireuse d’améliorer l’efficacité énergétique de son habitation et d’assurer...
La sécurisation d’un domicile n’est plus un luxe réservé à une élite, mais une nécessité face à l’évolution des...
Construire une maison écologique à partir de conteneurs maritimes est une option de construction durable de plus en plus...
Loyers impayés, logements insalubres, squats et procédures interminables : ce documentaire plonge au cœur de la guerre entre propriétaires...
La question de savoir si un propriétaire peut interdire à un locataire de fumer dans une location meublée est...
Pour un éclairage optimal, l’intensité de la lumière doit varier d’une pièce à l’autre. En effet, selon les activités...
Les fêtes de Noël suscitent un engouement particulier en France. Si certains se contentent de couronnes et sapins décorés,...
Acheter une maison ou un appartement est un moment important dans une vie. C’est l’occasion de se projeter dans...
Le rangement extérieur pour vélo est devenu une nécessité pour de nombreux cyclistes, surtout ceux qui résident en milieu...
Lorsqu’il s’agit de maximiser l’espace dans une chambre, chaque centimètre compte. Une des solutions les plus efficaces pour libérer...
Le canapé est un élément central de nos salons, un lieu de confort et de convivialité. Qu’il soit utilisé...
Une propriétaire, excédée par des squatteurs occupant son appartement, décide d’en reprendre possession malgré les risques judiciaires. Entre justice...
L’éclairage extérieur est généralement soumis aux intempéries et à l’humidité, c’est pourquoi son installation dans un bâtiment requiert un...
Un bon moyen d’arrondir ses fins de mois en toute convivialité c’est de louer son appartement ou une chambre...
Il y a 3 ans, pour des raisons financières, Nicolas s’est mis en tête de construire lui-même sa maison,...
Les portes de garage et les volets roulants sur mesure sont devenus des éléments incontournables dans l’architecture contemporaine, alliant...
Les margelles de piscine sont souvent sous-estimées dans la conception d’une piscine, pourtant, elles jouent un rôle crucial tant...
Le liège est un matériau naturel, durable et renouvelable qui provient de l’écorce du chêne-liège (Quercus suber). Ces arbres...
