Construire un puits dans son jardin est un projet ambitieux, mais gratifiant. Cela permet d’obtenir une source d’eau naturelle pour l’arrosage des plantes, voire pour une utilisation domestique dans certaines conditions. Cependant, ce processus nécessite une bonne planification, des connaissances techniques, et le respect des réglementations locales.

Voici un guide détaillé sur la manière de construire un puits dans son jardin.

1. Vérifier la faisabilité et les réglementations

a. Étude du sol et des nappes phréatiques

Avant toute chose, il est essentiel de savoir si l’eau est accessible sous votre terrain. Pour cela, vous pouvez consulter les cartes hydrogéologiques locales ou faire appel à un professionnel qui pourra étudier le sous-sol et déterminer la profondeur à laquelle se trouvent les nappes phréatiques. Il existe des sourciers, mais aussi des géologues spécialisés qui utilisent des méthodes plus scientifiques, telles que les sondages ou les tests géophysiques.

b. Les réglementations locales

La construction d’un puits est soumise à des règles spécifiques. En France, par exemple, la déclaration de travaux auprès de la mairie est souvent obligatoire dès lors que le puits est destiné à un usage domestique. L’eau prélevée doit également être déclarée si la consommation excède 1000 m³ par an. Certaines régions imposent des restrictions quant à la profondeur du forage pour protéger les nappes souterraines et prévenir la pollution.

2. Choisir le type de puits

a. Le puits traditionnel ou creusé

Un puits traditionnel est un puits large, creusé à la main ou à l’aide de machines légères. Ce type de puits est généralement moins profond (5 à 10 mètres) et permet de capter l’eau des nappes phréatiques proches de la surface. On utilise souvent des buses en béton pour soutenir les parois du puits, et l’eau est puisée à l’aide d’un seau ou d’une pompe.

b. Le puits foré ou artésien

Le puits foré, également appelé forage, est réalisé à l’aide d’une foreuse qui peut atteindre des nappes profondes (plus de 10 mètres). Ce type de puits est plus complexe à réaliser, mais il a l’avantage d’accéder à des réserves d’eau plus importantes et moins susceptibles d’être polluées. On installe généralement une pompe immergée pour remonter l’eau à la surface.

c. Le puits artésien

Le puits artésien est un cas particulier où l’eau remonte naturellement à la surface en raison de la pression de la nappe phréatique. Ce type de puits nécessite un emplacement spécifique et n’est pas toujours possible dans tous les terrains.

3. Préparer l’emplacement et les outils

a. Choisir l’emplacement

L’emplacement du puits doit être choisi avec soin. Il doit se situer à une distance suffisante des sources potentielles de pollution, comme les fosses septiques, les égouts ou les zones de ruissellement agricole. L’idéal est de placer le puits en hauteur pour éviter toute infiltration d’eaux polluées provenant de la surface.

b. Matériel nécessaire

Pour un puits creusé manuellement, il vous faudra des pelles, des pioches, des seaux et éventuellement un treuil pour remonter la terre. Si vous optez pour un forage, il est nécessaire de louer une foreuse ou de faire appel à une entreprise spécialisée. Une fois le trou creusé, vous aurez besoin de buses en béton pour stabiliser les parois et d’une pompe pour l’extraction de l’eau.

4. La construction du puits

a. Creuser ou forer

Si vous creusez manuellement, commencez par marquer la zone où le puits sera construit. Ensuite, creusez jusqu’à atteindre la nappe phréatique. Cela peut prendre plusieurs jours, selon la profondeur nécessaire. Dans le cas d’un puits foré, une foreuse percera rapidement le sol jusqu’à atteindre la profondeur adéquate.

b. Installer les buses ou tubages

Une fois le puits creusé ou foré, il est crucial de consolider les parois pour éviter tout effondrement. Pour un puits creusé, on utilise des buses en béton ou en acier, qui sont insérées au fur et à mesure que l’on creuse. Pour un puits foré, un tubage en PVC ou en acier est installé dans le trou pour garantir la solidité des parois et empêcher les infiltrations de sable ou de terre.

c. Installation du système de pompage

Pour extraire l’eau, il faut installer un système de pompage. Il peut s’agir d’une pompe manuelle, idéale pour un puits peu profond, ou d’une pompe immergée électrique pour les forages plus profonds. La pompe est reliée à un tuyau qui remonte l’eau jusqu’à la surface. Assurez-vous que la pompe soit dimensionnée en fonction de la profondeur du puits et du débit d’eau souhaité.

5. Sécurisation et entretien

a. Sécuriser le puits

Une fois le puits terminé, il est indispensable de le sécuriser pour éviter les accidents. Vous pouvez installer une dalle en béton avec une trappe fermée pour empêcher les chutes. Un couvercle hermétique peut aussi protéger l’eau des contaminations extérieures.

b. Entretenir le puits

Un puits doit être entretenu régulièrement pour garantir la qualité de l’eau. Il est recommandé de le nettoyer tous les ans pour éviter l’accumulation de sédiments et de vérifier l’état des parois et du système de pompage. De plus, des tests réguliers de la qualité de l’eau sont conseillés, surtout si celle-ci est utilisée à des fins domestiques.

6. Utilisation et gestion de l’eau

Une fois le puits en place, l’eau extraite peut être utilisée pour l’arrosage du jardin, mais aussi, après filtration et traitements, pour certains usages domestiques comme les toilettes ou la machine à laver. Cependant, il est essentiel de s’assurer que l’eau est potable si elle doit être consommée. Cela nécessite des traitements adaptés (filtration, stérilisation par UV, etc.) et des analyses régulières.

Conclusion

Construire un puits dans son jardin est un projet qui demande un investissement en temps et en ressources, mais qui offre une solution durable pour l’approvisionnement en eau. Avant de vous lancer, il est important de bien vous informer sur la réglementation en vigueur, de choisir le type de puits adapté à vos besoins et de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité de l’eau. Si le projet vous semble trop complexe, n’hésitez pas à faire appel à des professionnels pour vous accompagner dans cette démarche.