Documentaire

Corentin et Caroline font le tour du propriétaire de leur appartement low-tech qui reflète leur vision où tout s’imbrique comme un grand jeu de construction et où la vie est au cœur du système. C’est là que leur expérience mettra à l’épreuve leur consommation d’énergie, d’eau, leur alimentation, et même leur bien-être. Pour un mode de vie plus adapté aux enjeux climatiques.

Coco et Caro investissent l’étage d’une ancienne crèche qu’ils vont transformer en prototype de logement low-tech. L’objectif : y vivre heureux, en limitant au maximum leur impact sur l’environnement. 1er acte : retirer tout le mobilier et se déconnecter des réseaux de chauffage et d’eau. En dessous, d’autres espaces sont transformés en ateliers collectifs de conception.

Convaincus qu’un mode de vie plus sain et écologique est possible, même en milieu urbain, l’ingénieur Corentin de Chatelperron et la designeuse Caroline Pultz se sont installés dans le Grand Paris, à Boulogne-Billancourt, pour prototyper un logement “low-tech” révolutionnaire et expérimenter pendant 4 mois, dans un appartement de 26m², une autre façon d’habiter nos villes. Dans un livre et la série documentaire L’appart du futur – Bienvenue dans la « Biosphère urbaine », ils partagent avec humour et engagement leurs tentatives et leurs réussites pour transformer leur logement urbain en laboratoire low-tech, durable et autonome, à partir d’innovations glanées autour du monde.



Série documentaire de Ronan Letoqueux et Christelle Granja (France, 2025) disponible jusqu’au 14/07/2028