A Paris, ils font la queue pendant des heures pour visiter un minuscule appartement.
Un documentaire de Sébastien Gilles
Un documentaire de Sébastien Gilles
Anticiper son déménagement est essentiel pour éviter les désagréments inattendus qui peuvent rapidement transformer cette étape excitante en véritable...
L’arrivée des beaux jours suscite une envie irrésistible de profiter de nos extérieurs, mais la chaleur estivale peut rapidement...
L’apparition de dépôts blanchâtres sur vos murs intérieurs ou extérieurs n’est jamais un signe anodin. Le salpêtre, véritable fléau...
Dans un monde où la sollicitation numérique est permanente et où les distractions visuelles saturent notre quotidien, l’environnement dans...
Si vous possédez un bien immobilier que vous souhaitez vendre, ou si vous envisagez d’en acheter un dans un...
Construire sa maison est le rêve numéro 1 des Français. Sur les 160 000 constructions annuelles, certains chantiers tournent...
Don Antonio a érigé un empire grâce à ses bébés
Une canalisation bouchée est un désagrément ménager qui demande souvent une intervention rapide pour être résolu. Parfois, en tirant...
Surtout utilisé dans la fabrication de lunettes et lentilles ou de matériels médicaux, le polycarbonate, ce plastique léger et...
La qualité de l’air à l’intérieur de nos maisons est quelque chose que nous avons tendance à négliger, en...
Aménager un salon de petite taille peut être un véritable casse-tête, surtout lorsqu’il s’agit d’y intégrer un canapé. Cependant,...
Transformez votre grenier pour gagner de l’espace ! Si vous n’avez pas de maison, envisagez d’acquérir les combles de...
Les piscines intérieures offrent un cadre agréable pour la baignade, quelles que soient les conditions météorologiques. Toutefois, l’un des...
Les vices cachés des meubles haut de gamme
Lorsque l’on s’installe confortablement devant une cheminée, il est courant d’entendre des craquements, des crépitements et des « pétements » provenant...
Le sommeil est une composante essentielle de notre quotidien. En moyenne, nous passons un tiers de notre vie endormis,...
Quand vient le moment d’acheter, on se retrouve souvent face à un vrai choix qui fait hésiter. D’un côté,...
Weekend à la campagne, vacances d’été les pieds dans l’eau, ou tout simplement refuge pour la future retraite, près...
Ouvrir un mur porteur peut transformer l’ambiance d’un logement : créer une grande pièce à vivre, faire entrer davantage...
Le trading immobilier est un concept qui gagne en popularité parmi les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site