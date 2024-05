Documentaire



James Patrick Bulger a été assassiné le 12 Février 1993, à l’âge de deux ans. Il a été enlevé, torturé et tué par deux garçons âgés de dix ans, Robert Thompson et Jon Venables. Bulger a été emmené d’un Shopping Center alors que sa mère faisait ses courses. Son corps mutilé a été retrouvé sur une ligne de chemin de fer près de Liverpool , deux jours après sa disparition. Thompson et Venables ont été inculpés le 20 février 1993, et reconnus coupables le 24 novembre 1993, ce qui en fit les meurtriers condamnés les plus jeunes de l’histoire anglaise. Ils ont été libéré, sous de nouvelles identités, en juin 2001.

En 2010, Venables a été renvoyé en prison pour avoir violé les conditions de sa liberté, puis libéré sur parole à nouveau en 2013. En novembre 2017, Venables a de nouveau été envoyé en prison pour possession d’ images d’abus d’enfants sur son ordinateur…