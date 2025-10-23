Documentaire

Avec un taux d’homicide deux fois supérieur à la moyenne nationale, Marseille est aujourd’hui considérée comme l’une des villes les plus dangereuses de France. La nuit, la commissaire générale Béatrice Fontaine, commande 400 policiers sur le terrain. Règlement de compte, trafic de stupéfiants, et violence conjugale. Cette nuit-là, une voiture s’est retrouvée au cœur d’une fusillade, et fut criblée de balles. La commissaire amène la victime sur les lieux et veut savoir exactement d’où ont été tirés les feux. Elle pense que la cible a été la victime collatérale d’un règlement de compte entre dealers. La guerre de territoire qui sévit actuellement à Marseille a fait 21 morts ces derniers mois. Les jeunes des cités sont de plus en plus réticents à risquer leur vie pour faire le guetteur. Une dame vient de mourir. La commissaire doit déterminer si la mort de la dame, survenue lors de l’incendie de son appartement, est le résultat d’un accident ou d’un homicide. Les fumées qui se sont propagées depuis la cuisine ont été causées par un réchaud artisanal.

