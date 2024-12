Podcast

Vous êtes un vrai citadin dans l’âme et vous appréciez le dynamisme de la ville et tous les commerces de proximité. La seule chose qui vous manque, c’est un peu de verdure pour se ressourcer sur votre balcon, et faire une pause loin de l’agitation ambiante. Dans ce podcast, Hélène Machline reçoit Nadine Lahoud, la fondactrice de l’association Veni Verdi, qui promeut le concept d’agriculture urbaine. Parce qu’il est possible, même en pleine ville, de faire pousser des légumes, des fruits, des fleurs et des plantes médicinales. Bonne écoute !