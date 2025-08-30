Optimiser l’espace dans un jardin de petite taille peut sembler un défi, mais avec une planification intelligente et quelques...
Comment bien replanter et entretenir vos cactus Réalisateur : Mahmed Kadri
L’humidité dans les sous-sols est un phénomène beaucoup plus répandu qu’on ne l’imagine, et pourtant, ses impacts sur la...
Nous consommons en moyenne 148 litres d’eau par jour et par personne pour nous laver, pour cuisiner, pour nettoyer...
Quand jouer au Lego vous fait faire de grosses économies
Le temps est de plus en plus froid, mais rien ne saurait vous détourner des joies du jardinage !...
Rénover une terrasse est un projet enthousiasmant qui permet de métamorphoser un espace extérieur en un véritable lieu de...
Transformer son espace de vie pour un bien-être accru est une démarche qui peut avoir un impact significatif sur...
3500 kms de route en camping-car pour aller à la rencontre de jeunes, qui inventent des solutions alternatives afin...
Quand un incendie s’incruste sous mes combles en pleine nuit
Choisir la porte d’entrée idéale pour son domicile est une décision cruciale, non seulement pour des raisons esthétiques, mais...
C’est une forme de délinquance qui ne cesse d’augmenter ces dernières années et qui finit par coûter cher aux...
En moyenne, un foyer de 4 personnes dépense 200 euros par an pour son assurance multirisque habitation pour un...
Le couloir est souvent synonyme de perte de place. Souvent étroit, on ne peut y rajouter de meuble. Et...
La façade d’une maison incarne son identité visuelle, mais en plus, elle remplit une fonction centrale dans sa protection...
Le liège est un matériau naturel aux multiples vertus. Utilisé depuis des siècles, il connaît aujourd’hui un regain d’intérêt...
Les rideaux jouent un rôle essentiel dans la décoration et l’aménagement intérieur. En plus d’apporter une touche esthétique, ils...
Pénurie, flambée des prix, depuis plusieurs années en France un vent de folie souffle sur le marché de l’immobilier....
Colocation la nouvelle solution pour les étudiants. Réalisateur : Agathe Parant
Depuis 6 ans, Laurence et son fils Laurent vivent dans cette petite maison en Bretagne. Une maison à laquelle...
