Les moucherons peuvent rapidement devenir un véritable fléau en cuisine. Ces petits insectes, souvent attirés par les fruits mûrs...
À Repentigny, choisir le bon revêtement de toiture est essentiel pour garantir la longévité de votre toit face aux...
Comment prouver que mon logement est une passoire thermique ? Quel DPE interdit à la location ? Comment obliger...
Rencontre avec des familles qui ont opté pour la piscine bio. Adieu les produits chimiques, ici, pas de système...
Le Feng Shui, art ancestral chinois, vise à harmoniser les énergies d’un lieu de vie pour favoriser le bien-être,...
Les lits superposés séduisent de nombreux parents : gain de place, solution idéale pour deux enfants partageant la même...
Éliminer la mousse du gazon est une étape essentielle pour maintenir un jardin sain et esthétique. La mousse peut...
Installer des plinthes est une étape essentielle pour parfaire la finition d’une pièce. Bien souvent, l’utilisation de colle est...
Des boules de noël originales, des bougeoirs pailletés, des centres de table nature ou encore des ronds de serviette...
La zone de travail doit être conçue pour répondre à la fois aux besoins de l’entreprise et à ceux...
La visite virtuelle immobilière est un outil qui permet aux acheteurs potentiels de visiter une maison ou un appartement...
Un nouveau mode de vie déferle sur la France, le minimalisme. Cette philosophie qui nous arrive du Japon, prône...
L’aménagement d’une cuisine extérieure sur une terrasse est une tendance en plein essor et une excellente façon d’optimiser l’espace...
La présence des nuisibles dans une maison provoque plusieurs désagréments dans le quotidien. Pour les éradiquer efficacement et assainir...
On dit des punaises de lit qu’elles sucent le sang pendant une vingtaine de minutes, qu’elles ne sortent que...
Ils utilisent les créations de leurs petits.
Crédits d’impôts, isolation à 1 euro… Les aides à la rénovation énergétique se sont multipliées ces dernières années. Isolation...
Locataires aux abois, propriétaires excédés, huissiers qui traquent les mauvais payeurs : une guerre où tous les coups sont...
Robert Genoud et Saddri Derradji se sont laissés guider par les habitants d’un lotissement de Bray-sur-Seine. Esprit communautaire et...
Le palmier de Madagascar, scientifiquement nommé Dypsis lutescens, est une plante tropicale très appréciée pour sa beauté et sa...
