Ressources Dans la même catégorie

Article Astuces pour se débarrasser des moucherons en cuisine Les moucherons peuvent rapidement devenir un véritable fléau en cuisine. Ces petits insectes, souvent attirés par les fruits mûrs...

Article Quelle est la durée de vie moyenne d’un toit selon son revêtement? À Repentigny, choisir le bon revêtement de toiture est essentiel pour garantir la longévité de votre toit face aux...

Podcast Passoire thermique, quels recours quand on est locataire ? Comment prouver que mon logement est une passoire thermique ? Quel DPE interdit à la location ? Comment obliger...

Documentaire Ma piscine est bio Rencontre avec des familles qui ont opté pour la piscine bio. Adieu les produits chimiques, ici, pas de système...

Conférence Habitat, les bienfaits du Feng Shui Le Feng Shui, art ancestral chinois, vise à harmoniser les énergies d’un lieu de vie pour favoriser le bien-être,...

Article Comment éliminer la mousse du gazon efficacement ? Éliminer la mousse du gazon est une étape essentielle pour maintenir un jardin sain et esthétique. La mousse peut...

Article Quelques méthodes alternatives pour installer des plinthes sans utiliser de colle Installer des plinthes est une étape essentielle pour parfaire la finition d’une pièce. Bien souvent, l’utilisation de colle est...

Documentaire Décoration de fête, une belle table sans se ruiner Des boules de noël originales, des bougeoirs pailletés, des centres de table nature ou encore des ronds de serviette...

Article L’importance de l’ergonomie pour la bonne performance des enterprises La zone de travail doit être conçue pour répondre à la fois aux besoins de l’entreprise et à ceux...

Article Qu’est-ce que la visite virtuelle immobilière ? La visite virtuelle immobilière est un outil qui permet aux acheteurs potentiels de visiter une maison ou un appartement...

Documentaire Minimalisme : faites le vide chez vous ! Un nouveau mode de vie déferle sur la France, le minimalisme. Cette philosophie qui nous arrive du Japon, prône...

Article Comment aménager une cuisine extérieur sur une terrasse ? L’aménagement d’une cuisine extérieure sur une terrasse est une tendance en plein essor et une excellente façon d’optimiser l’espace...

Documentaire 1.2.3 Nuisibles : la référence pour vous débarrasser des nuisibles ! La présence des nuisibles dans une maison provoque plusieurs désagréments dans le quotidien. Pour les éradiquer efficacement et assainir...

Documentaire Punaises de lit, l’invasion inévitable ? On dit des punaises de lit qu’elles sucent le sang pendant une vingtaine de minutes, qu’elles ne sortent que...

Documentaire Rénovation énergétique : gare aux arnaques ! Crédits d’impôts, isolation à 1 euro… Les aides à la rénovation énergétique se sont multipliées ces dernières années. Isolation...

Documentaire Mauvais payeurs, expulsions : propriétaires contre locataires, la guerre est déclarée Locataires aux abois, propriétaires excédés, huissiers qui traquent les mauvais payeurs : une guerre où tous les coups sont...

Documentaire Lotissements : l’idéal d’une vie en communauté Robert Genoud et Saddri Derradji se sont laissés guider par les habitants d’un lotissement de Bray-sur-Seine. Esprit communautaire et...