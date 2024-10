Documentaire



Avec 10 mois de retard, leur maison en paille est enfin habitable ! La maison en paille incarne une alternative écologique et durable à la construction traditionnelle. Utilisée depuis des siècles, la paille, en tant que matériau de construction, séduit aujourd’hui de plus en plus d’architectes et de particuliers soucieux de l’environnement. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une maison en paille n’est pas uniquement rustique ou réservée à des projets expérimentaux. Au contraire, elle allie modernité, esthétique et performances thermiques exceptionnelles.