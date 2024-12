Documentaire

Frédéric et Corine, parents de trois enfants, réhabilitent un vieux mas provençal acheté 150 000 € il y a trois ans. Situé sur 3 hectares de garrigue, le mas en ruine nécessite des travaux majeurs pour devenir une maison autonome, avec panneaux solaires et forage pour l’eau. Avec un budget limité à 60 000 €, ils confient les gros travaux à des professionnels et construisent eux-mêmes un chalet provisoire en bois. Aidés par les grands-parents, ils espèrent offrir à chacun une chambre et transformer ce mas en un foyer chaleureux et durable.