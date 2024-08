Avec l’augmentation des températures et, par conséquent, des factures énergétiques, il est de plus en plus important de trouver des solutions adéquates pour une meilleure réduction de l’énergie consommée.

Le film anti chaleur est l’une des solutions les plus adéquates à la résolution de cette problématique. Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir sur le film solaire anti-chaleur.

Le film solaire : qu’est-ce que c’est concrètement ?

La pose du film solaire anti-chaleur est un outil révolutionnaire issu d’une technologie innovante. Il en existe plusieurs modèles sur le marché.

Quelques notions techniques sur la pose du film solaire chez WonderGlass

La pose du film solaire anti-chaleur est conçue spécialement pour diminuer la chaleur dans les espaces intérieurs. Concrètement, l’économie d’énergie avec un film solaire est assurée par des surfaces en polyester ou d’autres matériaux polymères qui réfléchissent les rayons solaires, réduisant ainsi la chaleur. Plusieurs matériaux sont utilisés dans la fabrication de ces films adhésifs en raison de leurs capacités réfléchissantes, tels que le titane, l’argent ou l’aluminium.

Les différents types de films anti chaleur de la marque Saint-Gobain

La première catégorie de film anti chaleur de la marque Saint-Gobain est celle des films teintés. En plus de repousser les rayons solaires, ces derniers ont une grande capacité à réduire l’éblouissement. On les utilise généralement dans les pièces de vie et dans les bureaux, là où la lumière du soleil pose directement problèmes.

Bien que la majorité des films solaires soient déjà réfléchissants, il existe tout de même une catégorie spéciale de films solaires réfléchissants, qu’on appelle également les films miroirs. Leur constitution est principalement axée sur la réflexion de la chaleur. On les retrouve habituellement dans les bâtiments commerciaux et dans les bureaux de grandes entreprises.

Enfin, si vous recherchez le compromis parfait entre les films solaires teintés et les films solaires réfléchissants, optez plutôt pour des films solaires céramiques. Ils allient parfaitement les avantages des deux précédents et sont idéaux pour les maisons. En matière d’économie d’énergie et protection de l’environnement, ils sont incontournables.

Pourquoi recourir à un film anti chaleur ?

La limitation de la dépense énergétique n’est pas le seul avantage du film anti-chaleur. De la qualité de vie à la protection contre les rayons UV, vous avez tout intérêt à miser sur ce dispositif.

1. Le film anti chaleur améliore le confort thermique des pièces

C’est l’un des principaux avantages que présente le film anti-chaleur. Grâce à ses propriétés, il réduit grandement la quantité de chaleur qui pénètre une pièce et aide donc à maintenir une température plus stable à l’intérieur.

Par ailleurs, le film solaire anti chaleur est multifonctionnel. Lors de l’hiver, il peut servir à retenir la chaleur à l’intérieur. Cela permet non seulement de limiter l’utilisation de la climatisation en été, mais aussi du chauffage lors des périodes froides. C’est un double avantage thermique qu’offre la pose du film solaire anti chaleur.

2. Le film solaire protège des rayons ultraviolets du soleil

Les rayons ultraviolets provenant du soleil causent des dommages aussi bien aux personnes qu’aux objets. En effet, ils sont nocifs pour votre peau et peuvent, à la longue, entraîner différentes sortes de cancers.

De plus, une exposition trop longue aux rayonnements solaires entraîne un ternissement des couleurs et donc la détérioration de vos meubles et de vos objets d’art. C’est pourquoi il est important de réaliser la pose du film solaire anti chaleur afin trouver une solution adéquate pour réduire l’impact des rayons UV.

La majorité des films anti-chaleur permettent de réduire jusqu’à 90 % des rayons UV entrant dans les pièces. C’est un excellent moyen de vous protéger et de préserver vos biens mobiliers.

3. La pose du film anti chaleur réduit l’éblouissement

Si vous travaillez dans un bureau, à côté d’une fenêtre, vous avez sans doute déjà pesté contre les rayons solaires qui éblouissent votre écran ou même votre visage. Même lorsque vous êtes chez vous et que le soleil pénètre la pièce par les fenêtres attenantes, c’est désagréable de sentir les rayons chauffer la peau ou rendre le sol brûlant.

Grâce à la pose du film anti-chaleur, vous avez la possibilité de réduire l’éblouissement que produit le soleil à l’intérieur. La majorité de ces outils sont généralement dotés d’une légère couche de teinte qui permet de retenir l’éclat excessif du soleil.

Vous pouvez également choisir simplement un film anti chaleur plus foncé pour mieux réfléchir la lumière. C’est d’ailleurs l’option qui est conseillée pour une chambre à coucher par exemple. En plus, avec une teinte, un film solaire anti-chaleur protège également l’intimité à l’intérieur de la pièce.

Comment installer un film solaire anti chaleur ?

Bien que l’installation d’un film solaire anti-chaleur soit une manœuvre technique, avec quelques connaissances et les bons outils, vous avez la possibilité de la réaliser vous-même. Mais, pour une pose durable et sans défaut, il serait préférable de faire appel à des professionnels de la pose d’un film anti chaleur. À supposer que vous souhaitiez réaliser l’installation vous-mêmes, il y a quelques étapes clés qu’il faut absolument suivre.

Étape #1 : Nettoyage des fenêtres



D’abord, commencez par nettoyer les fenêtres concernées. Il faut que la surface soit parfaitement propre et qu’il n’y ait pas de poussière, de saleté ou de débris. Pour cela, vous pouvez utiliser des produits adaptés à un nettoyage profond afin d’atteindre un pourcentage de propreté plus élevé.

Étape #2 : Découpe du film solaire

Ensuite, il faudra prendre les mesures de la fenêtre et découper le film solaire proportionnellement à ces dernières. Pensez tout de même à laisser un surplus dans votre découpage pour faire les ajustements et la finition. Vous pouvez maintenant passer à la pose du film solaire anti chaleur. Pour faciliter l’opération, humidifiez la surface de la fenêtre avec une solution savonneuse.

Étape #3 : Installation du film solaire

Ensuite, déposez doucement le film sur la fenêtre et utilisez une raclette pour éliminer toutes les bulles d’air qui pourraient se glisser à l’intérieur. L’usage de la raclette permet également de retirer la solution savonneuse. Avec un ciseau ou un couteau adapté, retirez l’excès de film.

Conclusion

Ce qu’il faut retenir, c’est que grâce au film solaire anti-chaleur, vous avez la possibilité de faire des économies intéressantes sur vos factures énergétiques. En outre, il faut savoir que le décret tertiaire oblige les entreprises du secteur tertiaire à consommer moins d’énergie. Le film solaire anti-chaleur est, à cet effet, l’une des solutions les plus idoines pour respecter cette réglementation.