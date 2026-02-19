A Colmar, commune du Haut Rhin en Alsace, on se prépare au concours de la plus belle maison de Noël. En France, de très nombreuses communes organisent ce type de concours. Ici, cette compétition remporte chaque année un franc succès. 80 familles jouent le jeu cette année et transforment leur maison espérant glaner la première place. A quelques heures du passage du jury, deux candidats sont au coude à coude, le benjamin des candidats en la personne de Jérôme, et son challenger, le redoutable Lucien qui a déjà gagné le concours l’an passé. Des deux qui va remporter le concours ?
Un documentaire de Bénédicte Loubère
Patrick Spica Productions