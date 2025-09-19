Documentaire

Qui n’a jamais rêvé de tirer sur un livre pour ouvrir des portes cachées ? Ou de vieilles cheminées qui s’ouvrent sur de mystérieux souterrains ? Vous avez compris, nous allons parler des passages secrets ! Et il existe en France des gens, comme vous et moi, qui en ont chez eux. Qu’ils soient passionnés ou qu’ils s’en servent pour leur sécurité, on peut en faire fabriquer sur mesure pour votre maison. Ça existe, et ce n’est pas seulement dans les châteaux.

Réalisation : Edouard Mounier

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions