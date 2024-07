Podcast



Votre porte d’entrée donne directement sur l’une de vos pièces à vivre et vous avez envie de délimiter une vraie entrée chez vous ? Marre des chaussures et autres affaires qui traînent en pagaille ? Envie d’un coin entrée pratique tout en étant esthétique et cocooning ? Suivez nos conseils pour délimiter votre entrée et optimiser au maximum ce petit espace avec des rangements, de la décoration et du style !