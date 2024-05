Documentaire



Le 4 mai 2000, le corps du célèbre photographe « ami des stars » James Andanson est retrouvé carbonisé dans sa voiture. L’enquête conclut très rapidement au suicide. Pourtant, de nombreuses zones d’ombre sèment le doute. Ami de Lady Di, James Andanson aurait été témoin de son accident mortel pont de l’Alma… On l’a également dit mêlé à un trafic d’armes, et impliqué dans l’affaire Elf. Incroyable, romanesque et tragique affaire: cette histoire est un pur scénario à la Netflix… Un cocktail détonnant de pipole, de politique, de barbouzerie et de mort suspecte, dans lequel surnagent les noms de Pierre Bérégovoy, Charles Pasqua, Lady Di, et même José Bové. Où l’on croise des agents des RG ou un ancien militaire belge devenu marchand d’armes.