En octobre, c’est encore la période pour bouturer vos rosiers !
Un documentaire de Mahmed Kadri
L’échange de maison pour les vacances, c’est connu ! Mais échanger sa maison définitivement, ça l’est beaucoup moins !...
Salle de fitness, piscine, habitation… les châteaux d’eau, plutôt que d’être laissés à l’abandon, font l’objet de projets de...
Les fondations constituent l’ancrage vital de toute construction, assurant sa stabilité et sa pérennité face aux aléas du temps....
Quand la copropriété de votre immeuble vampirise votre famille
Tout le monde connaît les accessoires de plage, comme les bouées ou les matelas gonflables, mais moins de personnes...
Des boules de noël originales, des bougeoirs pailletés, des centres de table nature ou encore des ronds de serviettes...
Le viager c’est cette possibilité de vendre son appartement tout en l’occupant jusqu’à sa mort. La formule a longtemps...
L’isolation d’une habitation repose sur un principe fondamental : réduire au maximum les échanges de chaleur entre l’intérieur et...
Partout en France, souvent dans les logements destinés aux plus modestes, la maintenance de certains ascenseurs laisse à désirer....
Une technique de peinture qui métamorphose votre intérieur.
Lorsque vous choisissez un carrelage façon parquet, le choix de la teinte de joint est crucial pour obtenir un...
Chaque année, il se construit près de 30 millions de logements sur terre. Et chaque jour, des millions d’autres...
L’arrosage du gazon nouvellement semé est une étape clé pour obtenir une pelouse saine et homogène. Si cette pratique...
Si les maisons flottantes commencent tout juste à se développer en France, à l’étranger ce mode de vie alternatif...
Les rideaux occultants sont souvent considérés comme un simple élément de décoration. Cependant, ils ont une fonction plus profonde...
La caisse d’outils n’est plus un domaine exclusivement réservé aux hommes. Aujourd’hui, un client sur deux qui rentre dans...
Gaëtane est incapable de jeter les meubles de sa fille. Mais tout problème a une solution. Les meubles évolutifs...
On compte plusieurs milliers de bateaux habitations sur les fleuves canaux et rivières de France. Il faut payer l’amarrage,...
Pour éviter de déménager, un nombre croissant de personnes optent pour l’ajout d’un étage à leur maison. Cette tendance...
L’isolation thermique des fenêtres joue un rôle crucial dans le confort de l’habitat, la réduction des dépenses énergétiques et...
