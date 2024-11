Podcast

Même si les limaces sont des décomposeurs très utiles, elles sont aussi nuisibles pour votre potager et votre jardin, et peuvent y faire de gros dégâts. Elles grignotent les jeunes pousses et les feuilles, et se régalent de vos salades. Si elles sont trop nombreuses, elles s’attaquent aux tiges et aux fleurs. Comment protéger votre potager des limaces et autres nuisibles tels que les oiseaux ? Notre experte jardin Marianne vous dit tout ce qu’il faut savoir.