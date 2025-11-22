Ils échangent leur demeure pour les vacances…
Réalisation : Aline Hoorpan
Chaîne : M6
Émission : 100% Mag
Patrick Spica Productions
Locataires aux abois, propriétaires excédés, huissiers qui traquent les mauvais payeurs : une guerre où tous les coups sont...
Depuis quelque temps, on observe un véritable engouement pour les solutions d’autoconsommation, et notamment pour le panneau solaire kit,...
Les symboles de la ville s’immiscent dans nos intérieurs avec énergie. Nuages, tapis en plaques d’égouts, feu tricolore…Il y...
Connaissez-vous le point commun entre la porcelaine, le grès et la faïence ? Et bien figurez vous que toutes...
Comment optimiser cet espace dans les petits appartements… Réalisation : Violaine Molinaro Chaîne : M6 Émission : 100% Mag...
Réalisation : Emilie Loubens Chaîne : M6 Émission : 100% Mag Patrick Spica Productions
Avec l’évolution des modes de consommation et les avancées technologiques récentes, les stratégies marketing ont pris un autre tournant...
L’arrivée de l’hiver surtout dans les régions où les chutes de neige sont abondantes nécessite une préparation rigoureuse des...
Les cochenilles sont des parasites redoutables qui peuvent causer des dommages importants à vos plantes. Cet article vous propose...
Une roulotte peut être considérée comme une pièce supplémentaire si elle est utilisée comme une extension de votre espace...
Pour s’installer définitivement dans le Luberon, ils ont décidé de rénover leur maison de façon écologique.
Les moustiques sont non seulement gênants par leurs piqûres, mais peuvent également être porteurs de maladies graves comme le...
Nous possédons tous dans notre maison des objets indispensables ou des parties de mur qu’on adore mais dont la...
Après avoir habité 25 ans dans la cité Gagarine à Romainville, une famille avec 9 enfants se fait expulser...
Dans l’écrin majestueux de la campagne française se dresse ma résidence secondaire, un château du IXe siècle qui incarne...
Mahmed nous donne des conseils pour bien protéger nos plantes extérieures pendant l’hiver, pour qu’elles soient encore plus belles...
Comment agrandir son appart sans se ruiner
Louer du matériel de bricolage entre particuliers peut être une alternative pratique et économique pour réaliser divers travaux chez...
En Europe, nombre de châteaux forts, palais et autres manoirs tombent en ruine et finissent par être mis en...
Lorsqu’il décroche son BAC, le nouvel étudiant doit choisir son premier logement dans une ville universitaire. C’est le moment...
