Documentaire Magouilles : la vérité sur les arnaques Un artisan a été contacté pour nous apprendre à démasquer les artisans véreux. Ce dernier nous montre toutes leurs...

Article Cultiver et soigner le palmier de Madagascar Le palmier de Madagascar, scientifiquement nommé Dypsis lutescens, est une plante tropicale très appréciée pour sa beauté et sa...

Podcast VISALE : la meilleure garantie contre les impayés ! Julien aborde la garantie « VISALE », qu’il considère comme le summum en matière de garantie contre les impayés. Elle a...

Documentaire Loyers impayés, squats : le cauchemar des propriétaires En France, un locataire de HLM sur six ne paye pas régulièrement son loyer. Derrière ces chiffres, ce sont...

Podcast 3 façons d’améliorer son DPE Vous cherchez à booster la performance énergétique de votre bien immobilier ? Julien partage 3 astuces clés issues de...

Documentaire Apprenez à faire votre compost Nourrissez votre jardin avec de bonnes épluchures, mais pas n’importe lesquelles. Conseils de Mahmed Réalisateur : Mahmed Kadri

Article Top 7 erreurs à éviter pour entretenir sa pelouse Avoir une pelouse verdoyante et agréable au toucher est le rêve de nombreux propriétaires de jardins. Pourtant, malgré toute...

Article Comment repérer les premiers signes de dégradation de votre revêtement d’asphalte ? Un revêtement d’asphalte en bon état est essentiel pour assurer la sécurité et la durabilité de vos surfaces extérieures....

Documentaire Moins chère et naturelle : je construis ma propre maison Malgré la crise, la maison individuelle reste un objectif fort pour nombre de Français. Mais plus question de faire...

Documentaire 1.2.3 Nuisibles : la référence pour vous débarrasser des nuisibles ! La présence des nuisibles dans une maison provoque plusieurs désagréments dans le quotidien. Pour les éradiquer efficacement et assainir...

Documentaire Le menuisier invisible Comme un millier de Français chaque année, ils ont décidé d’ouvrir une maison d’hôtes. Une bonne opportunité, mais leur...

Article Rénovation de maison à Chartres : top 3 des aberrations les plus courantes Procéder à la restauration d’un ancien pavillon en Eure-et-Loir est un projet exaltant sur de nombreux plans. Cela permet...

Documentaire Travaux : quand le rêve vire au cauchemar De nombreux ménages se lancent dans les travaux et les artisans leurs promettent de belles choses. Malheureusement, parfois de...

Documentaire Hotte aspirante : comment bien l’utiliser ? Pour un confort optimal, rien ne vaut une cuisine bien équipée ! À part l’installation des lave-vaisselles et des...

Documentaire Immobilier : propriétaires nouvelle génération Habitat partagé, bienvenue dans un monde appart’. Cet été, une drôle d’expérience se monte dans les Yvelines, au château...

Podcast Faire de son chez-soi un lieu de joie ! Comment trouver le lieu qui nous convient ? Nos lieux de vie nous choisissent-ils ? Comment faire lorsque l’on...