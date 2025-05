Article

Le marché immobilier de Dubaï bénéficie aujourd’hui d’un afflux d’investisseurs étrangers qui alimentent les zones les plus prisées de la ville.

Grâce à des initiatives gouvernementales efficaces telles que le programme de visas dorés, une augmentation substantielle du capital, des rendements locatifs élevés et un développement rapide, Dubaï semble attirer des investisseurs immobiliers du monde entier.

Cette demande croissante d’investissements a été clairement envisagée dans les données de transactions immobilières de 2022, qui ont vu environ 43,2 mille transactions d’une valeur de 115 milliards AED, marquant une croissance d’une année sur l’autre de près de 60% en volume et 88% en valeur.

Compte tenu de ces chiffres, tout le monde veut profiter de l’essor du marché immobilier de la ville.

Si vous êtes l’un de ces brillants investisseurs, ce blog vous aidera à découvrir les 5 meilleures zones d’investissement immobilier à Dubaï.

Top 5 des zones où acheter un bien immobilier à Dubai

La marina de Dubaï

Située entre Jumeirah Lake Towers (JLT) et Jumeirah Beach Residence (JBR), la marina de Dubaï est connue pour être l’un des quartiers les plus célèbres et les mieux établis de Dubaï.

C’est depuis toujours l’un des endroits les plus agréables qui a su capter l’imagination de tous les investisseurs et acheteurs de maisons grâce à ses vues uniques et à ses segments de luxe.

Résidence de plus de 200 tours à usage mixte, villas et maisons de ville qui contribuent énormément à la ligne d’horizon époustouflante de la ville, les appartements de la marina de Dubaï sont connus pour leurs vues étonnantes sur le front de mer, leurs galeries panoramiques et leur connectivité avec les centres commerciaux.

En outre, cette zone attrayante regorge de lieux de restauration et de détente, où les locataires peuvent profiter de la proximité d’attractions touristiques importantes, notamment la Promenade at JBR, l’île Bluewaters et le port de Dubaï. C’est pourquoi de nombreuses personnes finissent par s’y installer.

Du point de vue commercial, Dubai Marina est considéré comme l’un des meilleurs quartiers pour les locations à court terme ou les maisons de vacances, car les touristes sont probablement attirés par ces lieux célèbres et pourtant adaptés.

Jumeirah Lake Towers (JLT)

JLT est un quartier d’affaires très fréquenté situé au cœur de Dubaï, juste derrière la marina de Dubaï, et construit autour de quatre lacs de Jumeirah.

Ce quartier à usage diversifié se compose de tours résidentielles et commerciales qui répondent à tous les budgets et à toutes les demandes immobilières.

En raison de sa proximité immédiate avec Dubai Marina, Downtown Dubai et d’autres centres commerciaux importants, JLT a bénéficié d’un afflux d’acheteurs qui recherchent des appartements Jumeirah Lake Towers pour investir à Dubaï.

Parce que JLT et Dubai Marina ont des équipements similaires, JLT est devenu une zone privilégiée pour les propriétés d’investissement plus raisonnables à Dubaï.

De plus, JLT est un quartier bien desservi qui se trouve à proximité de deux stations de métro, de restaurants, d’hôtels, d’établissements d’enseignement, d’activités de plein air et de bien d’autres choses encore.

Centre-ville de Dubaï

Le centre-ville de Dubaï est le quartier le plus réputé des Émirats arabes unis et l’une des destinations touristiques les plus visitées au monde.

Connu pour ses tours luxueuses et ses quartiers de premier ordre entourant le Burj Khalifa, les fontaines de Dubaï et le Dubai Mall, les appartements du centre-ville de Dubaï ont attiré l’attention de tous ceux qui cherchent à investir dans l’immobilier à Dubaï.

Le centre-ville est l’un des meilleurs endroits pour les locations à court terme à Dubaï, car les touristes peuvent vraiment découvrir Dubaï et ses sites mondialement connus dans son éclat suprême.

Comme de plus en plus de personnes fortunées et de dirigeants de multinationales cherchent à s’installer dans le centre-ville, la demande va continuer à dépasser l’offre.

Le centre-ville est connu pour être plus cher que les autres quartiers de Dubaï en raison de sa proximité avec certains des plus grands sites emblématiques du monde.

Mohammed Bin Rashed Al Maktoum City (MBR)

Mohammed Bin Rashid City, connue sous le nom de MBR City, est l’une des plus grandes zones à usage varié de Dubaï.

Révélée au cours du second semestre 2012 par Son Altesse Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, le dirigeant de Dubaï, la construction de cet énorme projet comprend une variété d’activités de détente, un énorme centre commercial, un parc à l’échelle gigantesque, le plus grand lagon artificiel du monde, et 4,18 millions de mètres carrés de propriétés en pleine propriété.

La communauté propose une variété d’appartements allant de 1 à 4 chambres à coucher, des maisons de luxe et de somptueuses maisons de ville.

MBR City forme un quartier avec un environnement haut de gamme dans un cadre ultramoderne, généralement axé sur les projets de Sobha Hartland.

Sobha Hartland offre le style de vie dont vous rêvez avec des vues à couper le souffle, des équipements exceptionnels, des écoles et un large éventail de projets.

Les appartements et villas de la cité Mohammed Bin Rashid sont situés à proximité de tous les sites célèbres et des centres culturels de Dubaï, à seulement cinq minutes du Dubai Mall et de Burj Khalifa.

Business Bay

Située au cœur de Dubaï, Business Bay facilite avec élégance le commerce à grande échelle, l’immobilier et la vie de luxe avec 240 tours abritant des bureaux urbains, des appartements résidentiels et des penthouses.

Les aspects commerciaux et de vente au détail en font à eux seuls un excellent marché immobilier, mais son emplacement et sa proximité avec la plus haute tour du monde en sont les principales raisons.

Le potentiel d’achat des propriétés de Business Bay est important et il s’agit davantage d’une zone immobilière émergente que d’une zone existante.

Les professionnels en activité apprécient ce quartier pour ses prix immobiliers abordables et ses locations d’appartements rentables.

Les locataires ont facilement accès à Sheikh Zayed Road et à Safa Park.

Les propriétés de Business Bay sont situées à proximité des voies navigables de Dubaï et des pistes cyclables et sentiers pédestres qui sont très fréquentés le week-end, tout comme les restaurants du front de mer qui servent une cuisine internationale.