Article Panneau solaire kit : une nouvelle manière de produire son énergie au quotidien Depuis quelque temps, on observe un véritable engouement pour les solutions d’autoconsommation, et notamment pour le panneau solaire kit,...

Documentaire Extérieur Intérieur Les symboles de la ville s’immiscent dans nos intérieurs avec énergie. Nuages, tapis en plaques d’égouts, feu tricolore…Il y...

Documentaire Cuisine : le boom de la céramique Connaissez-vous le point commun entre la porcelaine, le grès et la faïence ? Et bien figurez vous que toutes...

Documentaire Ces objets qui permettent de gagner de la place en cuisine Comment optimiser cet espace dans les petits appartements… Réalisation : Violaine Molinaro Chaîne : M6 Émission : 100% Mag...

Documentaire Déco : de la mosaïque à tous les niveaux Réalisation : Emilie Loubens Chaîne : M6 Émission : 100% Mag Patrick Spica Productions

Article 3 tendances du marketing immobilier dans les Laurentides Avec l’évolution des modes de consommation et les avancées technologiques récentes, les stratégies marketing ont pris un autre tournant...

Article Comment préparer votre demeure pour l’hiver ? L’arrivée de l’hiver surtout dans les régions où les chutes de neige sont abondantes nécessite une préparation rigoureuse des...

Article Le pommeau de douche anti calcaire écolo, une innovation pour sauver notre planète Dans un monde où la préservation de l’environnement devient une priorité absolue, chaque geste compte. Et si nous vous...

Article Quel revêtement de sol choisir pour la chambre d’un enfant ? Choisir le revêtement de sol idéal pour la chambre d’un enfant est une décision importante qui allie esthétisme, confort...

Article Les sites incontournables de décoration intérieure Que vous soyez passionné de design ou simplement en quête d’idées pour rafraîchir votre intérieur, le web regorge de...

Documentaire Colocation, astuces et bons plans Colocation la nouvelle solution pour les étudiants. Réalisateur : Agathe Parant

Documentaire Travaux catastrophe Rosa et son mari ont deux filles de 8 et 19 ans, ils ont une petite entreprise de six...

Article L’art de bien choisir une ampoule Pour un éclairage optimal, l’intensité de la lumière doit varier d’une pièce à l’autre. En effet, selon les activités...

Article Combien de temps un plancher en bois peut-il durer ? Lorsqu’on investit dans un plancher en bois, il est naturel de se demander combien de temps cet investissement va...

Article Revêtement pour balcon : lequel choisir ? Lorsque vous envisagez de rénover ou d’aménager votre balcon, l’une des décisions les plus importantes que vous devrez prendre...

Conférence Les coopératives d’habitants, une voie durable pour le logement ? L’habitat est au cœur de la problématique de développement durable. Il représente avec la mobilité plus des deux tiers...

Article Quelles astuces pour créer une ambiance accueillante dans votre salle de bain Créer une ambiance accueillante dans votre salle de bain peut transformer vos moments de détente en véritables expériences de...