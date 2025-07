Ressources Dans la même catégorie

Article L’importance des contrats bien rédigés dans les projets de construction Dans le secteur de la construction, un contrat clair et bien structuré est essentiel pour garantir le bon déroulement...

Documentaire Logement social, interdit aux classes moyennes ? Reportage à Paris et à Bordeaux, consacré au logement social. Les difficultés des classes moyennes à bénéficier de ce...

Article Éviter les déperditions thermiques : astuces pour une isolation sans faille En hiver le défi de maintenir une maison bien chauffée tout en préservant l’efficacité énergétique. Pour éviter les déperditions...

Documentaire De l’ombre dans mon jardin Pour faire de l’ombre dans son jardin, il y a plusieurs solutions. Pierre un jardinier amateur extrêmement doué a...

Article Lampe Tiffany : une œuvre d’art chez vous à moins de 100 € Il y a des objets qui marquent une pièce, qui transforment une ambiance et qui racontent une histoire. C’est...

Documentaire Le grand retour des meubles de nos grands-mères Bibliothèques XIXème, vaisselle ancienne, chaises brodées, cette déco d’un autre temps revient en grande force. Pour se singulariser, et...

Article Pourquoi est-il important d’entretenir sa maison ? En tant que propriétaire, la maison est bien plus qu’un simple endroit où vivre. C’est un précieux investissement qui...

Documentaire La mode de la maison minimaliste Ils ont choisi de vivre léger et minimal. De plus en plus de Suisse s’installent dans un logement tout...

Conférence Le jardin punk, apprendre à désapprendre Comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo ! En reconsidérant d’abord notre...

Documentaire Cuisine : le boom de la céramique Connaissez-vous le point commun entre la porcelaine, le grès et la faïence ? Et bien figurez vous que toutes...

Documentaire Maison de famille : cadeau ou fardeau ? Les maisons de famille, véritables refuges de souvenirs et de traditions, deviennent de plus en plus difficiles à préserver....

Podcast 7 faux pas déco à éviter mais que tout le monde fait La décoration c’est comme la mode, le faux pas est vite arrivé : des couleurs mal choisies, des bibelots...

Article Rénovation énergétique : un investissement rentable ? L’efficacité énergétique est un concept qui est de plus en plus mis en avant dans nos sociétés modernes dont...

Article Comment nettoyer vos toilettes de manière efficace ? Il est essentiel de choisir les bons produits pour nettoyer efficacement vos toilettes. Optez pour des nettoyants spécifiques pour...

Article Une terrasse durable grâce au saturateur bois La terrasse d’une maison est devenue aujourd’hui un espace indispensable pour de nombreuses familles. Il s’agit d’un lieu de...

Documentaire Les vers, un traitement bio pour préserver son potager Que faire face à ces petites bêtes qui pourrissent mon jardin ?

Documentaire Arnaqué par leur artisan : Leur vie est anéantie Un couple de sourds a acheté une maison dont les travaux ont été mal faits par l’artisan. Elle menace...