Documentaire

Partout en France, souvent dans les logements destinés aux plus modestes, la maintenance de certains ascenseurs laisse à désirer. Les locataires se révoltent : manifestations, dénonciation des bailleurs sur les réseaux sociaux, appel aux politiques locaux… Certains habitants de Noisy-le-Sec vivent au rythme des pannes d’ascenseurs : 17 en moyenne chaque année. Un cauchemar dans une tour de 13 étages… Les familles n’en peuvent plus, les plus âgés sortent de moins en moins par peur de devoir remonter à pied. A Grenoble, Djawad se bat depuis dix ans pour faire réparer son ascenseur continuellement bloqué. En vain. Courriers, coups de téléphone… Rien ne change. Les locataires ne se sentent plus en sécurité dans cet ascenseur vétuste, dont les portes se referment sur eux. Ne plus être des laissés-pour-compte. Un documentaire d’Anaïs Bard, Julien Ababsa et Nils Montel