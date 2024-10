Documentaire



Aujourd’hui, 50% des Français sont propriétaires de leurs résidences principales. Malgré la hausse des prix de l’immobilier, l’achat d’une maison est un objectif majeur dans la vie d’un couple. Nous avons suivi 5 familles qui ont entrepris de faire construire ou simplement d’emménager dans une nouvelle maison. Étienne et Caroline, âgés tous les deux d’une trentaine d’années, ont décidé de construire leur maison de leurs propres mains dans les Landes. Un travail colossal qui ne les effraie pas. Julie et Hicham, jeune couple de parisiens, ont transformé un ancien atelier en loft. Martine et Christian supervisent la construction de leur maison secondaire dans le sud de la France. Quant à Francis, gardien d’immeuble, lui, quitte la vie parisienne pour aller s’installer dans une maison de campagne, qu’il rénove. Mais la construction d’une maison peut vite virer au cauchemar. C’est le cas pour Alexandra et Fernando qui attentent que le chantier de leur maison se finalise.

Réalisateur : Marie Osenat