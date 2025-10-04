Devenir propriétaire, avoir son « chez soi », c’est le rêve de nombreux Français. Qu’il s’agisse d’acheter dans l’ancien,...
C’est l’histoire d’Elizabeth Faure, bâtisseuse, qui a décidé de réaliser son rêve : construire elle-même sa maison. Mais avec...
Le marché de la micro-maison explose en France. L’idée, se faire construire une petite maison écolo en bois, que...
Qui n’a pas eu le sentiment que les agents immobiliers exagéraient un peu sur leur commission ? Elle atteint...
C’est un changement de tendance historique amorcé il y a une dizaine d’années : nous vivons tous dans du...
Nuisances sonores, droit de passage, travaux interminables, dégâts des eaux… Les conflits de voisinage se multiplient partout en France,...
Purifier sa maison est un geste important pour instaurer un environnement sain et harmonieux, tant sur le plan physique...
Bungalows, cabanons, chalets, une solution plus économique qu’une résidence secondaire. Le confort y est souvent rudimentaire, parfois même sans...
Lorsqu’il s’agit de choisir le type de sol le plus facile à installer, plusieurs options se distinguent par leur...
Lorsqu’un particulier prévoit de réaliser des travaux de construction ou d’importantes rénovations de son logement, il devient maître d’ouvrage...
C’est la technologie de la liberté : pouvoir monter des escaliers en un rien de temps et avec une...
On dit des punaises de lit qu’elles sucent le sang pendant une vingtaine de minutes, qu’elles ne sortent que...
Le choix d’un canapé est une décision cruciale qui allie confort, esthétique et durabilité. Parmi les critères les plus...
Le canapé est l’élément central de toute pièce à vivre et son choix peut déterminer l’ambiance, la fonctionnalité et...
Prendre soin de votre parquet vitrifié est essentiel pour préserver sa beauté et sa durabilité. Ce type de revêtement...
Julien dévoile comment il est passé de l’achat de sa résidence principale à la gestion d’un vaste patrimoine immobilier....
Dans un monde où nous passons une grande partie de notre temps à l’intérieur, la qualité de l’air que...
Lorsqu’il s’agit de réduire sa consommation de chauffage, l’objectif est de faire des économies d’énergie tout en maintenant un...
Entre guerre contre des squatteurs, problèmes de voisinage, malfaçons, nuisances, les conflits de propriétaires compliquent le quotidien de dizaines...
La pergola, structure élégante et fonctionnelle, s’impose comme une solution idéale pour aménager un espace extérieur à la fois...
