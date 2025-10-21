Article

Choisir le bon revêtement de sol n’est jamais une décision anodine. Entre les questions d’esthétique, de confort, de durabilité et de budget, chaque détail compte pour transformer une pièce ordinaire en un espace harmonieux et accueillant.

Que vous soyez en pleine rénovation de maison, en train d’aménager un bureau professionnel ou simplement à la recherche d’inspiration pour moderniser votre intérieur, il est essentiel de bien s’informer avant d’acheter.

Aujourd’hui, Internet regorge de sites spécialisés qui facilitent cette étape décisive.

Des plateformes comparatives aux boutiques en ligne de matériaux haut de gamme, en passant par les simulateurs 3D ou les guides de pose, il existe une multitude de ressources capables de vous orienter vers le sol parfait pour votre projet.

bms-sols.com

Depuis 1996, BMS Sols, fondée par P. Bigourie et aujourd’hui dirigée par Y. Bigourie, s’impose comme un acteur reconnu du revêtement de sols industriels et du marquage au sol. Implantée à Passel, dans les Hauts-de-France, l’entreprise bénéficie de près de 30 ans d’expérience et s’est progressivement déployée sur l’ensemble du territoire national.

Son offre de produits et services s’articule autour de trois grands pôles complémentaires :

Pose et rénovation de sols industriels : préparation des surfaces (ponçage, grenaillage, rabotage), application de résines époxy, polyuréthane ou méthacrylate, ainsi que de peintures techniques adaptées à tous les secteurs (agroalimentaire, logistique, chimie, parkings, tertiaire).

Marquage au sol et signalétique horizontale : interventions sur les zones de circulation, parkings, sites industriels, sols sportifs ou cours d’école, avec des peintures époxy ou polyuréthane, des solutions antidérapantes et des réalisations conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Sols décoratifs destinés aux particuliers ou aux lieux d’accueil : béton ciré ou poli, tapis et moquette de pierre, et autres revêtements esthétiques et performants, pour les espaces intérieurs comme extérieurs.

Parmi les prestations les plus demandées, figurent la pose complète de revêtements industriels (préparation, application de résine et finition) ainsi que les projets de marquage au sol contribuant à améliorer la sécurité et la productivité des sites.

La force de BMS Sols réside dans son accompagnement personnalisé, avec une analyse technique approfondie des contraintes du sol et du secteur d’activité, un choix rigoureux des matériaux et fournisseurs, ainsi qu’une intervention rapide dans le respect des délais.

L’entreprise a pour objectif principal de garantir à ses clients des revêtements parfaitement adaptés à leur activité, durables, faciles d’entretien et performants sur les plans sécuritaire et esthétique. En privilégiant la qualité du service, la réactivité et la satisfaction durable, BMS Sols vise à établir avec chaque client un partenariat de confiance sur le long terme.