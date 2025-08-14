Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tous les secrets pour faire durer vos orchidées L’orchidée, star des fleurs, peut continuer à fleurir pendant des années ! Savez vous comment bien vous en occuper...

Documentaire Comment protéger ses plantes du froid Mahmed nous donne des conseils pour bien protéger nos plantes extérieures pendant l’hiver, pour qu’elles soient encore plus belles...

Documentaire Quelle plante pour quelle pièce ? Mahmed nous explique quelle plante convient le mieux à quelle pièce Réalisateur : Mahmed Kadri

Documentaire Sauver ses plantes au retour de vacances Vous rentrez de vacances et vos plantes ont pris un coup de chaud ? Voici quoi faire ! Réalisateur...

Documentaire Un potager dans mon salon Toutes les astuces d’entretien et de rempotage pour un potager d’herbes aromatiques en intérieur ! Réalisateur : Mahmed Kadri

Article Top 7 des plantes d’intérieur qui purifient l’air Dans un monde où nous passons une grande partie de notre temps à l’intérieur, la qualité de l’air que...

Documentaire Réalisez un mur végétal dans votre salon Faire un mur végétal chez soi, ce n’est pas si difficile ! Réalisateur : Mahmed Kadri

Article Comment installer facilement un générateur solaire à la maison ? Installer un générateur solaire à la maison est une excellente manière de bénéficier d’une source d’énergie propre et autonome....

Article Astuces pour concevoir une cuisine ouverte Concevoir une cuisine à aire ouverte représente aujourd’hui l’une des tendances les plus prisées en matière d’aménagement intérieur. Ce...

Documentaire Arnaqué par leur artisan : Leur vie est anéantie Un couple de sourds a acheté une maison dont les travaux ont été mal faits par l’artisan. Elle menace...

Article Maison passive, maison bioclimatique : tour d’horizon de l’habitat alternatif L’habitat alternatif s’inscrit dans la démarche de construction durable, apparue à la fin des années 1960. Elle repose sur...

Documentaire Pour être tendance, personnalisez Personnalisation de produits alimentaires, textiles… tout est possible ! Un reportage d’Arnaud Faura.

Article Quel engrais pour le gazon choisir ? Avoir une pelouse verte et luxuriante est le rêve de nombreux jardiniers. Cependant, choisir le bon engrais pour le...

Documentaire On enchaîne les galères sur le chantier Nos ouvriers nous lâchent en pleine rénovation

Article Canapé fixe ou convertible : comment faire le bon choix ? Le canapé est un élément central de nos salons, un lieu de confort et de convivialité. Qu’il soit utilisé...

Article Faut-il un permis de construire pour un abri vélo ? Particulier, professionnel, collectivité ou copropriété, peu importe le type d’acteur que vous incarnez, une question reste identique pour construire...

Article Lustre de salle à manger : comment le choisir ? Opter pour un lustre dans sa salle à manger n’est pas seulement un choix esthétique. C’est aussi une manière...

Documentaire Fabriquer ses meubles soi-même Tables basses, placards, mobilier de jardin… Pour échapper aux produits standardisés sans payer une fortune, de plus en plus...

Documentaire Cuisine : le coeur de la maison Depuis le confinement imposé en réponse à la pandémie mondiale, les habitudes des Français en matière de repas et...