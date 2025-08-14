Avec Sophie, découvrez les tendances déco dans ce salon réservé aux professionnels !
Réalisateur : Sophie Ferjani
Réalisateur : Sophie Ferjani
L’orchidée, star des fleurs, peut continuer à fleurir pendant des années ! Savez vous comment bien vous en occuper...
Mahmed nous donne des conseils pour bien protéger nos plantes extérieures pendant l’hiver, pour qu’elles soient encore plus belles...
Mahmed nous explique quelle plante convient le mieux à quelle pièce Réalisateur : Mahmed Kadri
Vous rentrez de vacances et vos plantes ont pris un coup de chaud ? Voici quoi faire ! Réalisateur...
Toutes les astuces d’entretien et de rempotage pour un potager d’herbes aromatiques en intérieur ! Réalisateur : Mahmed Kadri
Dans un monde où nous passons une grande partie de notre temps à l’intérieur, la qualité de l’air que...
Faire un mur végétal chez soi, ce n’est pas si difficile ! Réalisateur : Mahmed Kadri
Installer un générateur solaire à la maison est une excellente manière de bénéficier d’une source d’énergie propre et autonome....
Concevoir une cuisine à aire ouverte représente aujourd’hui l’une des tendances les plus prisées en matière d’aménagement intérieur. Ce...
Un couple de sourds a acheté une maison dont les travaux ont été mal faits par l’artisan. Elle menace...
L’habitat alternatif s’inscrit dans la démarche de construction durable, apparue à la fin des années 1960. Elle repose sur...
Personnalisation de produits alimentaires, textiles… tout est possible ! Un reportage d’Arnaud Faura.
Avoir une pelouse verte et luxuriante est le rêve de nombreux jardiniers. Cependant, choisir le bon engrais pour le...
Nos ouvriers nous lâchent en pleine rénovation
Le canapé est un élément central de nos salons, un lieu de confort et de convivialité. Qu’il soit utilisé...
Particulier, professionnel, collectivité ou copropriété, peu importe le type d’acteur que vous incarnez, une question reste identique pour construire...
Opter pour un lustre dans sa salle à manger n’est pas seulement un choix esthétique. C’est aussi une manière...
Tables basses, placards, mobilier de jardin… Pour échapper aux produits standardisés sans payer une fortune, de plus en plus...
Depuis le confinement imposé en réponse à la pandémie mondiale, les habitudes des Français en matière de repas et...
Choisir le type de piscine à installer chez soi est une décision importante, car elle dépend de nombreux facteurs,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site