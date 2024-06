Documentaire



Jean-Pierre et Annie, retraités stéphanois, avaient vendu leur appartement et investi toutes leurs économies pour acquérir un logement plus spacieux dans une résidence flambant neuve. Mais rien ne s’était passé comme prévu. Il y a quatre ans, le couple était dans les cartons et en pleine déprime. Obligés de quitter leur domicile pour laisser la place à leurs acheteurs, les retraités ne pouvaient pas emménager dans leur nouvel appartement. Le promoteur immobilier était au bord de la faillite et ne payait plus les artisans depuis des mois. Le chantier était bloqué, Jean-Pierre et Annie étaient dans l’impasse et risquaient de se retrouver à la rue. Quatre ans plus tard, ont-ils pu finalement récupérer les clefs de leur nouvel appartement ? Documentaire Un documentaire réalisé par Stéphane Girard