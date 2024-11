Documentaire



Il y a des lieux où on dort mal, où on se lève sans arrêt, où l’on se réveille plus fatigué qu’avant de se coucher… Des maisons dans lesquelles tous les habitants attrapent les mêmes maladies, sont irritables, souffrent de migraines ou de mal au dos… Somnifères, médicaments : rien n’y fait. Pourtant, on peut harmoniser l’énergie d’un lieu pour favoriser le bien-être, la santé, les relations et la prospérité de ses occupants. Du Feng-shui utilisé par les particuliers mais aussi par des holdings, des sourciers qui cherchent les cours d’eau souterrains (qui dévitalisent et affaiblissent si l’on dort au-dessus) et que l’on teste sur plusieurs sites… Des géobiologues qui trouvent les ondes nuisibles et bénéfiques d’un lieu au point que la santé des personnes s’en trouve totalement changée. Des architectes témoignent. Jusqu’à ces géobiologues qui rétablissent l’énergie d’une ferme, où l’on voit – après intervention – des vaches qui cessent d’être malades et dont la production de lait augmente. Si les hommes peuvent être influencés par un « placebo », les animaux ignorent que quelqu’un est intervenu. Tour d’horizon de ceux qui « guérissent » nos lieux de vie.

Un documentaire de Natacha CALESTRÉMÉ , Stéphane ALLIX

Première diffusion : 2013