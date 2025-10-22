Documentaire

Électricité low cost, rénovation à 1 €, fournisseurs verts : ces solutions attirent de plus en plus de Français en quête d’économies. Mais que cachent vraiment ces promesses ? Ce documentaire enquête sur les marges réelles, les limites des offres “100 % vertes”, les litiges croissants et les dérives commerciales.

Face à un secteur libéralisé mais peu contrôlé, entre publicités séduisantes et arnaques déguisées, ce reportage donne la parole aux usagers, aux artisans, aux experts et aux acteurs alternatifs. Une plongée rigoureuse dans la nouvelle économie de l’énergie.